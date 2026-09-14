ТТК разработал решение со встроенной системой безопасности для дистанционного управления промышленными кранами

Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) предлагает решение для дистанционного управления мостовыми и козловыми кранами, которое позволяет повысить эффективность и безопасность производственных процессов. Об этом CNews сообщил представитель ТТК.

«ТрансТелеКом» имеет обширный опыт построения сетей и каналов связи. Основываясь на накопленной экспертизе, специалисты ТТК предложили принципиально новый подход: оператор работает из офисного помещения с эргономичным пультом, а с самим краном его связывает надежный защищенный канал. В зависимости от конкретных условий на производственной площадке это могут быть ВОЛС, радиомосты, 5G, Private LTE или промышленный Wi-Fi. Резервирование каналов и приоритизация трафика обеспечивают возможность работы в режиме онлайн.

Решение позволяет переместить машиниста крана из кабины в офис и таким образом исключить риски, связанные с нахождением человека в опасной зоне. Пересменка сотрудников в таком формате работы не требует подъема и спуска; с одного пульта можно получить доступ к любому крану на площадке, оператор может свободно переключаться между кранами и управлять ими, физически при этом никуда не перемещаясь, поэтому повышается эффективность использования крановой техники.

Рабочее место оператора крана обеспечивает полный видеообзор на 360 градусов за счет применения технологий машинного зрения и поддержки ИИ-ассистентов, а для функционирования крана предусмотрен целый ряд мер безопасности. Бортовые контроллеры непрерывно отслеживают качество канала связи и при деградации или потере сигнала останавливают работу крана. Система предотвращения столкновений также имеет полномочия для остановки движения. Видеоаналитика контролирует слепые зоны, и, если там обнаруживаются люди, – пуск крана блокируется. Ведется полное логирование для объективного разбора инцидентов на производственной площадке.

Решение разработано на базе оборудования и ПО отечественного производства и будет актуально для металлургических заводов, судостроения, морских портов, терминально-складских комплексов и т.д.

В предлагаемом решении краном управляет аттестованный специалист, меняется только местоположение его рабочего места. В дальнейшем, по мере развития нормативного регулирования, может быть внедрен полуавтономный режим (в котором все рутинные циклы выполняет ИИ, а оператор только осуществляет общий контроль), либо полностью автономный режим, когда кран работает самостоятельно.

«Дистанционное управление краном – одно из наших новых решений в портфеле сервисов для промышленной автоматизации, который уже включает VR/AR-тренажеры для обучения по охране труда, видеонаблюдение с нейросетевой видеоаналитикой для предотвращения травматизма на производстве и другие цифровые продукты. Мы видим, как меняется промышленность, и предлагаем инструмент, который создает комфортные и безопасные условия труда, повышает операционную эффективность и технологическую зрелость. Для предприятий это возможность не только повысить производительность уже сегодня, но и плавно двигаться к автономным производствам завтра, оставаясь в рамках действующего регулирования», – сказал Григорий Решетников, начальник отдела комплексных систем безопасности компании «ТрансТелеКом».