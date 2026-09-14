В Бурятии усилили LTE в селе с 300-летней историей

Жители села Нестерово, расположенного в Прибайкальском районе Бурятии, получили устойчивое 4G-покрытие и высокие скорости мобильного интернета. «МегаФон» запустил дополнительное телеком-оборудование, снизив нагрузку на существующую сеть и обеспечив пользователей стабильной связью. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Впервые населённый пункт упоминается в документах 30-х годов XVIII века как деревня Плюснина. Современное название село получило позже по названию близлежащей реки Нестеровка. В наше время здесь живет 500 человек, село развивается, появляются новые социальные объекты. Недавно был открыт ресурсный центр «ДоброДом Прибайкалья» со спортивными и культурными зонами.

Для повышения качества телеком-сети инженеры МегаФона установили в Нестерово дополнительное оборудование, которое поддерживает несколько частотных диапазонов LTE и дополняет уже имеющуюся инфраструктуру. Его запуск позволил увеличить ёмкость сети, разогнать скорость интернета до 110 Мбит/с и обеспечить для абонентов комфортное пользование всеми необходимыми цифровыми сервисами. Кроме того, голосовые вызовы по технологии VoLTE в этой локации стали более стабильными.

Теперь абоненты на комфортных скоростях смогут получать госуслуги, пользоваться мобильным банкингом, передавать большой объем данных, смотреть видеоконтент, общаться с родными и близкими в мессенджерах. Появились цифровые возможности для обучения, работы онлайн, а также дистанционных медицинских консультаций. Сейчас местные жители ежедневно прокачивают примерно 27 ГБ интернет-данных и проговаривают 21 час по телефону.

«Учитывая потребности абонентов, мы последовательно развиваем сеть в Прибайкальском районе. За последний год техническая служба построила новые базовые станции в Покровке, Зырянске, Турунтаево, Таловке, Старом Татаурово, а также в Нестерово. Кроме того, на территории района регулярно проходят работы по модернизации объектов связи», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.