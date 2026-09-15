Безэкипажный катер «Странник 575» Sitronics KT доставил бюллетени для голосования и избирательную документацию на островные территории Архангельской области

В рамках эксперимента Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по применению беспилотных технологий в избирательном процессе компания Sitronics KT (входит в АФК «Система») доставила бюллетени для голосования в населенные пункты Ластола, Пустошь и Вознесенье, расположенные на островах в дельте Северной Двины в Архангельской области. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT.

«Странник 575» – это новая модель из логистической линейки безэкипажных катеров компании Sitronics KT. Судно длиной 5,7 метра способно перевозить до одной тонны груза и развивает скорость 50 км/ч. В полностью автономном режиме катер без единого человека на борту прошел по маршруту в сложных навигационных условиях.

«Населенные пункты Ластола, Пустошь и Вознесенье были выбраны избирательной комиссией Архангельской области не случайно – все они находятся на островах, к которым нет ни мостов, ни круглогодичных дорог. Общая численность избирателей в них составляет почти 1,3 тыс. человек. Ранее доставка избирательной документации туда требовала значительных временных и финансовых затрат с использованием маломерного флота с экипажем», – сказал председатель избирательной комиссии Поморья Андрей Контиевский.

Опломбированные сейф-пакеты с бюллетенями и избирательной документацией были загружены на борт судна представителями Приморской территориальной избирательной комиссии. Протяженность маршрута составила более 40 километров. Первыми документацию получили в деревне Пустошь. Здесь катер продемонстрировал способность подходить к необорудованному берегу, что критически важно в регионах, где причальная инфраструктура зачастую отсутствует. Следующими пунктами назначения стали деревня Ластола и село Вознесенье. В каждом населенном пункте катер встречали представители участковых избирательных комиссий, которые вскрывали пломбы, проверяли целостность и содержимое сейф-пакетов.

«Навигационные условия в дельте Северной Двины оцениваются как сложные и требуют от судоводителей повышенного внимания. В акватории очень много скрытых песчаных мелей и топляков. В целом вся дельта находится под влиянием Белого моря, приливы и отливы здесь дважды в сутки. Наш катер на протяжении всего маршрута находился в постоянном режиме принятия решений и успешно справился с поставленной задачей в автономном режиме», – отметил генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Безэкипажное судно хорошо показало себя в процессе эксперимента. В случае нештатной ситуации управление могло быть переведено из автономного в дистанционный режим, однако за время рейса вмешательства команды инженеров не потребовалось.

Доставка избирательной документации осуществлялась в рамках соглашения о технологическом партнерстве между ЦИК России и АФК «Система», которое ранее подписали председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

«Выполненная миссия в Архангельской области стала еще одним подтверждением эффективности беспилотных технологий для решения государственных задач. Результаты проведенного эксперимента могут стать основой для более широкого внедрения подобных технологий не только в будущих избирательных кампаниях, но в реальном секторе экономики», – сказал президент Sitronics Group Алексей Марухин.