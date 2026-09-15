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Быстрее стерхов, мощнее мамонтов: в Увате прокачали мобильную связь

В селе Уват, на севере Тюменской области, проживают около 5 тыс. человек, но ежегодно еще десятки тысяч приезжают сюда на экскурсии. Теперь туристы и местные жители получили дополнительные цифровые возможности и более уверенную голосовую связью даже во время пиковых нагрузок. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Часть гостей прибывает в Уват, раскинувшийся на обоих берегах Иртыша, на теплоходах, курсирующих по рекам Западной Сибири. Также сюда приезжают самостоятельно на автомобилях из Тобольска, Тюмени и других городов Урала.

Уват считается направлением для короткого, но емкого путешествия. Любители зимнего спорта не обходят стороной знаменитый биатлонный центр имени четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, где регулярно проходят всероссийские старты, а в свободное от соревнований время можно прокатиться на лыжах по профессиональной трассе. Привлекает туристов и местный краеведческий музей, где можно увидеть мамонта с мамонтенком в натуральную величину. Еще одна точка притяжения путешественников — Стерхова гора — названа так, потому что здесь когда-то селились белые журавли. С 70-метрового откоса открывается великолепный вид на излучину Иртыша. Главная водная артерия Уватского района славится рыбалкой, что также привлекает туристов.

При модернизации телеком-оборудования инженеры связи подключили низкочастотный диапазон, чтобы расширить покрытие в населенном пункте. Теперь местные жители и гости Увата могут пользоваться мобильным интернетом и надежной связью оператора за пределами села.

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«Мы расширяем покрытие и улучшаем сеть в наиболее посещаемых местах, чтобы обеспечить стабильную связь даже на исходе туристического сезона. Обновленная инфраструктура расширила зону покрытия сети в среднем на 20%, что позволяет нашим клиентам пользоваться мобильным интернетом не только в центре населенного пункта, но и далеко за его пределами. Это важно для тех, кто путешествует самостоятельно», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

С начала 2026 г. в регионе построено и модернизировано более 80 телеком‑объектов, в том числе, в наиболее густонаселенных районах Тюмени, Тобольска, в селе Исетское, населенных пунктах Заводоуковского района, телеком‑объекты запустили также в новом терминале аэропорта Рощино. На сегодняшний день площадь покрытия «МегаФона» в Тюменской области составляет более 90%.

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