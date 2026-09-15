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Садоводов в Златоусте обеспечили стабильным LTE

Специалисты «МегаФона» установили новое оборудование в районе СНТ «Патриот» в Златоусте. После проведенных работ для нескольких сотен дачников стала доступна более стабильная голосовая связь и мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая базовая станция поддерживает стандарты 2G и 4G, что позволяет обеспечить максимально широкое покрытие и быструю передачу данных. Владельцы дачных участков могут оперативно заказать доставку, посмотреть видео на интернет-платформах или связаться с близкими в мессенджерах.

После проведенного апгрейда скорость передачи данных может достигать 50 Мбит/с. Для пользователей в садовом товариществе доступен как скоростной мобильный интернет, так и голосовые вызовы в режиме VoLTE (цифровые звонки через сеть) — эта технология позволяет одновременно разговаривать и серфить в сети, обеспечивая высокую скорость соединения и отличное качество звука.

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«Для нас важно обеспечивать устойчивый 4G-сигнал и качественную голосовую связь как в крупных городах региона, так и небольших локациях. Благодаря модернизации сети для дачников Златоуста доступен быстрый мобильный интернет, при помощи которого они могут оперативно решать как рабочие задачи, так и организовывать свой досуг», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Ранее инженеры оператора запустили дополнительные базовые станции для дачников в Челябинска, в Каслинском районе области и Магнитогорске.

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