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Voxys разработала и внедрила в платформу OmniVox SDK для интеграции чатов в мобильные приложения

Компания Voxys разработала и внедрила SDK в свою омниканальную платформу OmniVox, с помощью которого компании могут встраивать клиентский чат непосредственно в собственные мобильные приложения. Готовая библиотека позволяет запустить новый канал коммуникации без разработки чат-модуля с нуля. Об этом CNews сообщил представитель Voxys.

SDK предназначен для мобильных разработчиков и содержит необходимые компоненты для интеграции чата в приложение компании. После подключения решения пользователи получают возможность обращаться в службу поддержки, консультироваться по продуктам и решать другие вопросы, не переходя в сторонние мессенджеры или внешние каналы связи.

Инструменты SDK позволяют адаптировать внешний вид чата под дизайн мобильного приложения и фирменный стиль компании. Разработчики могут настраивать визуальное оформление интерфейса, чтобы новый канал воспринимался пользователем как естественная часть приложения.

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Для сотрудников контактного центра обращения из мобильного чата обслуживаются по той же механике, что и сообщения из других каналов. Это позволяет компаниям подключать новый источник обращений к действующим процессам клиентского сервиса, не создавая для него отдельную систему обработки.

OmniVoxомниканальная платформа Voxys для управления клиентскими коммуникациями. Решение помогает компаниям организовывать обработку обращений из разных каналов и выстраивать единые процессы взаимодействия с клиентами.

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