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«МегаФон» добавил скорости трассе М‑4 «Дон» на Кубани

Водители могут комфортнее пользоваться навигатором, а пассажиры быстрее общаться в мессенджерах и смотреть видео в онлайн-режиме на скорости до 100 Мбит/с на участке автомагистрали М‑4. Инженеры «МегаФона» обновили телеком‑объекты в районе Горячего Ключа. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» провел работы на сети и ускорил мобильный интернет в станице Пятигорской, расположенной рядом с М-4: через нее проезжает большое количество автомобилистов, направляющихся как в Краснодар, так и на побережье. Кроме того, сюда приезжают туристы для прогулок и отдыха на природе. Для расширения зоны покрытия и улучшения проникающей способности сигнала инженеры дополнили частотный спектр в низкочастотном диапазоне.

Изменения коснулись еще одного населенного пункта в муниципальном образовании Горячего Ключа – станицы Имеретинской. Там инженеры активировали высокие диапазоны, что позволило существенно повысить скорость интернета и пропускную способность: теперь одновременно подключаться и быстро загружать данные может гораздо больше устройств.

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«При развитии сети важно учитывать сценарии использования связи в каждой конкретной локации. В районе Горячего Ключа это и большой поток автомобилистов, и туристический спрос на связь в местах отдыха. Поэтому мы одновременно работаем над покрытием и емкостью сети — это позволяет обеспечивать стабильный мобильный интернет там, где он особенно востребован», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Аналитика «МегаФона» показала, что ежемесячно каждый клиент, находясь в Горячем Ключе и его окрестностях, в среднем, использует около 35 ГБ. Этого хватит, чтобы скачать 25 фильмов в формате Full HD для просмотра как дома, так и в дороге.

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