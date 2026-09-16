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«МегаФон» улучшил качество связи в южных округах Красноярского края

Более 8000 жителей Краснотуранского и Курагинского округов, получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 100 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» смонтировали телеком-оборудование, которое усилило сигнал 4G и ускорило передачу данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь абоненты города Артемовска, деревни Жербатиха, сел Петропавловка, Черемшанка и Имисское (Курагинский район), а также сел Краснотуранск, Восточное, Моисеевка, Саянск и Советская Хакасия (Краснотуранский район) могут пользоваться высокоскоростным интернетом. Благодаря улучшению покрытия сельские жители могут комфортно смотреть видео в высоком разрешении, работать с облачными сервисами, что делает цифровые возможности мегаполисов доступными в отдаленных районах.

«Для нас важно, чтобы пользователи, даже в небольшой деревне имели доступ к телеком-ресурсам и возможность быстро связаться с близкими. В результате масштабной модернизации инфраструктуры жители теперь могут не только совершать стабильные видеозвонки, но и комфортно пользоваться онлайн-сервисами, обучаться дистанционно и работать удаленно, что существенно повышает качество жизни», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Красноярском крае Данила Буданов.

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Стабильная работа сети 4G в малых населенных пунктах помогает школьникам учиться онлайн, пользоваться актуальными базам тестов, пробным вариантам экзаменов и обучающим видеоурокам. У местных жителей всегда есть возможность оставаться на связи с родственниками, живущими в других городах и странах через видеозвонки, быстро обмениваться фото и видео.

Раннее еще два малых села Красноярского края получили доступ к качественной мобильной связи и быстрому интернету «МегаФона»: село Заозерка Абанского муниципального округа и Черемушки Каратузского муниципального округа.

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