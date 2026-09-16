CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обновила LTE-сеть в трех муниципалитетах Курганской области

МТС обновила мобильную сеть в Шатровском, Кетовском и Каргапольском районах Курганской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, в результате которого скорость мобильного интернета выросла в более чем 10 населенных пунктах в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС завершила работы на базовых станциях в селах и деревнях Шатровского и Каргапольского районов, а также в пригороде Кургана – в Кетовском районе. Это позволило равномерно распределить нагрузку на телеком-инфраструктуру и обеспечить стабильную голосовую связь и передачу данных в условиях подключения к сети большого количества абонентов. Рост скорости мобильного интернета также расширил доступ пользователей к технологии голосовых звонков VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, например, загружать файлы или пользоваться онлайн-картами.

«Мы последовательно расширяем сеть по всему региону: наращиваем скорость мобильного интернета в городах Зауралья, развиваем инфраструктуру в популярных местах отдыха, на автомобильных дорогах и в сельской местности. Наши технические специалисты поэтапно запускают новое оборудование и находят дополнительные технические решения, которые открывают курганцам доступ к быстрому мобильному интернету независимо от места проживания. Такое обновление сети позволяет высвобождать дополнительные ресурсы для жителей густонаселенных районов, а также предоставлять качественную связь для зауральцев, находящихся в загородных локациях», – сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Кто хочешь заходи, что хочешь бери. Даже зная об утечке, россияне продолжают использовать старый пароль

Назад в 90-е. Российские зумеры устали от «цифры» и массово скупают кассетные магнитофоны и CD-плееры

Россиян обманули. Разрекламированный запуск 5G в России оказался тестовым и очень ограниченным

Власти бросились скупать отечественное «железо» для Wi-Fi. Оно дороже китайского, но дешевле американского

Продан завод оптоволоконных кабелей, построенный в США россиянами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще