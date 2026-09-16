Россияне подключают дополнительную мобильную связь для поездок по стране

Пользователи eSIM активно путешествуют по России и заранее продумывают мобильную связь для поездок. По данным опроса Unisimka, 76% пользователей eSIM выезжали в другой регион России в течение последнего года, а каждый второй — за последние три месяца. 13% участников опроса используют модуль Unisimka для путешествий по стране. Данные «Авито Путешествий» показывают, какие направления россияне выбирали этим летом: спрос на загородные дома вырос на 14% год к году, а на посуточные квартиры — на 9%. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

В поездках по России eSIM может использоваться как дополнительная линия связи: например, путешественник может подключить отдельный тариф для поездки, сохранив привычный номер для входящих звонков, сообщений и уведомлений от сервисов. Такой сценарий позволяет не менять основной номер и выбирать дополнительный профиль связи в зависимости от конкретной поездки.

Высокая мобильность пользователей сохраняется и в планах на ближайший год. По данным опроса Unisimka, чаще всего респонденты хотели бы посетить Калининград — это направление выбрали 13%. На Байкал и Дальний Восток хотели бы поехать по 9% участников опроса. В число желаемых направлений также вошли Алтай, Кавказ, Золотое кольцо, Крым, Камчатка, Мурманск и Санкт-Петербург.

«В поездках по России путешественнику важно одновременно иметь выгодный тариф для звонков и интернета и сохранять привычный номер — для входящих и уведомлений от сервисов. Поэтому постепенно меняется сценарий использования связи: основной номер остаётся постоянным, а дополнительный подключается под конкретную поездку или регион. eSIM хорошо решает эту задачу: на одном устройстве можно использовать несколько профилей и выбирать нужный в зависимости от ситуации. Такой формат становится привычным, потому что позволяет гибко адаптировать связь под свои потребности», — сказала Анна Кашницкая, основательница Unisimka.

Куда россияне ездили летом

По данным «Авито Путешествий», спрос на загородные дома летом вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, а на посуточные квартиры — на 9%.

Загородные дома летом чаще всего бронировали в Московской и Ленинградской областях, а также в Башкортостане. В топ-10 направлений также вошли Татарстан, Дагестан, Челябинская область, Республика Алтай, Самарская и Оренбургская области.

Наиболее заметный рост интереса к загородному отдыху зафиксирован в Нижегородской области: число бронирований выросло на 29% год к году. В Башкортостане спрос увеличился на 27%, в Карелии — на 23%.

Для городских поездок россияне чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Москву и Казань. В топ популярных направлений также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Тюмень, Волгоград и Красноярск.

Число бронирований квартир летом 2026 г. выросло на 9% по сравнению с 2025 г. Самую заметную динамику показали Ярославль (+35%), Москва (+27%) и Нижний Новгород (+20%).