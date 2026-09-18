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«Билайн бизнес» интегрировал гостевой Wi-Fi с программой лояльности сети ТРЦ «Мега»

«Билайн бизнес» совместно с сетью торговых центров «Мега» интегрировал гостевой Wi-Fi* с программой лояльности Mega Friends. Это решение превратило привычную интернет-инфраструктуру в бесшовный цифровой сервис — покупатели получают бесплатный доступ без лишних регистраций, а торговый центр получает ценные данные для аналитики.

Если посетитель уже зарегистрирован в программе лояльности, ему не нужно заново вводить свои данные или проходить авторизацию по СМС-коду для подключения к Wi-Fi** сети торгового центра, это происходит автоматически. Для новых пользователей аккаунт создается прямо во время первого входа в сеть.

Интеграция также связала данные о подключениях с CRM-системой (CRM – управление взаимоотношениями с клиентами) МЕГА. Это дает торговым центрам актуальную информацию о посетителях и их поведении: можно отслеживать показатели посещаемости в режиме реального времени, формировать специальные предложения и точнее выстраивать коммуникацию с покупателями.

Руслан Ахлебининский, руководитель дирекции корпоративных решений и сервисов «билайн бизнес»:

«Еще несколько лет назад гостевой Wi-Fi воспринимался как обязательный сервис для посетителей. Сейчас запрос бизнеса другой — получать от этой инфраструктуры измеримый результат. Если человек уже является участником программы лояльности, нет смысла заставлять его снова проходить регистрацию. Мы объединили эти процессы так, чтобы посетитель подключался к сети быстрее, а заказчик получал актуальные данные для работы с аудиторией без дополнительных действий со стороны клиента».

Проект показывает, как привычный сервис для посетителей может одновременно решать задачи бизнеса. Интеграция Wi-Fi, программы лояльности и CRM помогает связать в одной системе путь клиента и данные о посещаемости — такой подход может использоваться в торговых центрах и других пространствах с большим потоком посетителей.

*Wi-Fi — это технология беспроводной связи, которая позволяет устройствам — компьютерам, смартфонам, планшетам и другим гаджетам — обмениваться данными без использования проводов, с помощью радиоволн.

**CRM-система (Customer Relationship Management) - система управления взаимоотношениями с клиентами

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