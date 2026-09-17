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МТС добавила скорости LTE-интернета в Советском районе Челябинска

МТС обновила мобильную сеть на юге Челябинска. Скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на четверть для жителей новостроек Советского района, а также вблизи объектов социальной инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Благодаря модернизации сети МТС и запуску дополнительного диапазона частот LTE-2600 скорость передачи данных выросла на территории ЖК «Ярославский», «Симфония» и «Никс Лайн». Улучшения также произошли в районе медицинских и образовательных учреждений Советского района – детских садов, средних школ, медицинского коллежа, а также корпусов сразу нескольких городских больниц.

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«Мы идем в ногу с развитием Челябинска и добавляем мощности сети на активно застраивающихся территориях: расширяем возможности LTE-интернета для новых жилых комплексов и точечно усиливаем его в спальных районах, где также находится большое число наших абонентов. Уже несколько лет Советский район успешно развивает свои пространства и ведет плотную застройку местности. Поэтому усиление нашей инфраструктуры именно в этой части Челябинска стало закономерным этапом в реализации программы развития сети», – отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

С начала года МТС увеличила скорость LTE-интернета сразу в нескольких районах Челябинска, в поселке Западном Сосновского района, в Сатке, Миассе и других городах горнозаводской зоны, а также в южных муниципалитетах региона.

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