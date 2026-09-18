Аналитика «МегаФона»: в какие регионы и страны звонят жители Костромы

Жители Костромы стали почти на 45% чаще общаться по телефону. Если в августе 2025 г. один человек в среднем проговаривал по 3 часа 12 минут в месяц, то за тот же период 2026 г. — уже на 35 минут больше. Также изменилась и география иностранных вызовов из области, уточняют аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов.

Как показывают большие данные оператора, горожане в Костромской области более общительны, чем сельские жители. Они проводят «на телефоне» в среднем 3 часа и 12 минут в месяц, тогда как сельчанам нужно 3 часа и 2 минуты. Среди городов самые высокие цифры по времени разговоров показывают Кострома, Шарья и Буй. Среди малых населённых пунктов — Судиславль и Никольское.

Любимые собеседники в регионах России у костромичей неизменны второй год подряд. Лидирует Ярославль и Ярославская область, на которую приходится почти 31% междугородних звонков из региона. Далее следуют Москва и Иваново: их показатели равны 18% и 17% соответственно.

Замыкают «пятёрку» Ленинградская и Вологодская области с долями 16% и 8%. Между тем, в сегменте звонков за рубеж произошли изменения. В 2025 г. абоненты из Костромской области чаще звонили в Белоруссию, Казахстан и Киргизию. В 2026 г. — в тройку лидеров кроме Беларуси и Казахстана вошел Узбекистан.

«Каждый месяц жители Костромской области проговаривают миллионы часов, и наша задача — сделать так, чтобы качественная связь и цифровые сервисы всегда были под рукой. Мы активно развиваем сеть дистрибуции в регионе, чтобы у клиентов была возможность подобрать оптимальный пакет связи, или гибко настроить тарифы под себя — будь то бесплатные звонки близким, безлимитный интернет или доступ к онлайн-кинотеатрам. В новом салоне на Советской, 79/73 мы не просто продаем сим-карты, а помогаем жителям под ключ настроить современные технологичные услуги: от защиты от спама до доступа к нейросетям», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.