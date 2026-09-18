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МТС открывает выставку о технологиях «Взгляд в будущее с 5G» в Парке Горького

МТС объявляет об открытии второго этапа проекта «АртВиток», центральной темой которого станет связь нового поколения – 5G. В виде интерактивных инсталляций и арт-объектов МТС и мультимедийные художники покажут, каким будет будущее с внедрением сети «пятого поколения» в разных сферах: от медицины и образования до промышленности и обновленного внешнего вида городской среды и телеком-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС подтвердила свой статус технологического лидера, первым открыв абонентам доступ к скоростному 5G в пяти крупнейших городах страны. Теперь наша задача, доступно и понятно рассказать о той роли, которую пятое поколение связи играет в появлении новых цифровых сервисов и развитии инфраструктуры для жизни города: беспилотного транспорта, умной медицины, производства, управляемого в реальном времени, и совершенно новом уровне цифровых сервисов для каждого жителя. Сегодня мы хотим показать эти изменения не языком технических характеристик, а языком искусства, понятным и близким каждому. На первом этапе проекта «АртВиток» мы использовали технологии, чтобы расширить восприятие классического искусства с помощью дополненной реальности и генеративной графики на базе искусственного интеллекта. На втором этапе — это возможность увидеть будущее раньше, чем оно наступит, и почувствовать, зачем 5G нужен именно горожанам: чтобы город стал удобнее, безопаснее и человечнее», — отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Выставка «Взгляд в будущее с 5G» будет открыта до 7 октября 2026 г. — для всех желающих вход свободный. Часы работы пространства: 12:00-23:00, без выходных и перерывов. Адрес: Пушкинская набережная, Парк Горького, Москва, пространство МТС «АртВиток» напротив причала Парк Горького-2.

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