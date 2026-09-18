Мужчины Поморья оказались бо́льшими любителями музыки, чем женщины

Мужская половина Архангельской области на 48% больше женской пользуется стриминговыми сервисами для прослушивания любимых треков и подкастов. При этом с начала лета активность россиян в музыкальных приложениях выросла почти на 10%. Тренд выявили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В общей доле ценителей аудио лидируют жители Поморья в возрасте от 35 до 44 лет, которые чаще других включают музыку для того, чтобы настроиться на работу или отдохнуть. Их доля составляет 37%. На втором месте жители региона от 45 до 54 лет (25%), далее следуют пользователи 25-34 лет с долей 14%. При этом лидерами по росту активности оказались абоненты старше 55 лет и дети поколения Альфа (до 17 лет).

Тренд подтверждает аналитика собственного сервиса оператора «МегаФон Музыка», который предоставляет подписку на различные стриминговые платформы.

«Все больше людей уже не могут представить свой день без песен или подкастов. Этому тренду способствуют и онлайн-сервисы, такие как, например, "МегаФон Музыка”, которая позволяет проводить время с любимыми артистами или книгами. Такой формат, как мы видим, востребован как у поколения Альфа, так и у людей более старшего возраста. Поэтому инструмент доступен к подключению в равной степени как в приложении, так и в наших салонах, сеть которых постоянно расширяется. Один из таких мы открыли недавно в ТЦ "НовоМолл" в Новодвинске, чтобы быть еще на шаг доступнее к ещё бо́льшему числу жителей», — сказала директор «МегаФона» в Архангельской области Татьяна Беляева.

Наибольшее число пользователей «МегаФон Музыки» живет в Москве и Санкт-Петербурге. На Северо-Западе в первую пятерку, кроме Ленинградской области, вошли меломаны из Вологодской, Мурманской, Калининградской и Архангельской областей.

Тенденцию к увлечению музыкой подтверждают продажи на торговых платформах. Как показывает сервис аналитики маркетплейсов оператора, россияне все чаще покупают гитары, на которые приходится порядка 30% от общей доли всех музыкальных инструментов. Также зафиксирован повышенный интерес к укулеле (14%), гармошкам (10%), синтезаторам (10%) и флейтам (7%). Наименьшим спросом пользуются скрипки, тарелки и кахоны.