CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Мужчины Поморья оказались бо́льшими любителями музыки, чем женщины

Мужская половина Архангельской области на 48% больше женской пользуется стриминговыми сервисами для прослушивания любимых треков и подкастов. При этом с начала лета активность россиян в музыкальных приложениях выросла почти на 10%. Тренд выявили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В общей доле ценителей аудио лидируют жители Поморья в возрасте от 35 до 44 лет, которые чаще других включают музыку для того, чтобы настроиться на работу или отдохнуть. Их доля составляет 37%. На втором месте жители региона от 45 до 54 лет (25%), далее следуют пользователи 25-34 лет с долей 14%. При этом лидерами по росту активности оказались абоненты старше 55 лет и дети поколения Альфа (до 17 лет).

Тренд подтверждает аналитика собственного сервиса оператора «МегаФон Музыка», который предоставляет подписку на различные стриминговые платформы.

«Все больше людей уже не могут представить свой день без песен или подкастов. Этому тренду способствуют и онлайн-сервисы, такие как, например, "МегаФон Музыка”, которая позволяет проводить время с любимыми артистами или книгами. Такой формат, как мы видим, востребован как у поколения Альфа, так и у людей более старшего возраста. Поэтому инструмент доступен к подключению в равной степени как в приложении, так и в наших салонах, сеть которых постоянно расширяется. Один из таких мы открыли недавно в ТЦ "НовоМолл" в Новодвинске, чтобы быть еще на шаг доступнее к ещё бо́льшему числу жителей», — сказала директор «МегаФона» в Архангельской области Татьяна Беляева.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

Наибольшее число пользователей «МегаФон Музыки» живет в Москве и Санкт-Петербурге. На Северо-Западе в первую пятерку, кроме Ленинградской области, вошли меломаны из Вологодской, Мурманской, Калининградской и Архангельской областей.

Тенденцию к увлечению музыкой подтверждают продажи на торговых платформах. Как показывает сервис аналитики маркетплейсов оператора, россияне все чаще покупают гитары, на которые приходится порядка 30% от общей доли всех музыкальных инструментов. Также зафиксирован повышенный интерес к укулеле (14%), гармошкам (10%), синтезаторам (10%) и флейтам (7%). Наименьшим спросом пользуются скрипки, тарелки и кахоны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Созданы бионические «усы», которые позволяют БПЛА ориентироваться без камер и в полной темноте подобно крысам и мышам

Бывший министр связи России заочно арестован за создание криптопирамиды

Конференция «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России» состоится 15 октября

Американская фабрика Samsung начинает выпуск 2 нм чипов

Полиция в ЕС «клонирует аккаунты», чтобы читать чужие Telegram, WhatsApp* и Signal без взлома шифрования

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще