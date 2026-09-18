YADRO расширила линейку телеком-оборудования новым радиомодулем

YADRO (входит в ИКС Холдинг), разработчик и производитель отечественного телеком-оборудования операторского класса, разработала новый радиомодуль для базовой станции YADRO BTS8100. Новое решение поддерживает сразу два частотных диапазона — 2100 и 2600 МГц — и стало первым радиомодулем в линейке YADRO с четырьмя антенными портами и поддержкой технологии MIMO 4×4. Оборудование поддерживает работу как в сетях LTE, так и в сетях 5G. Серийное производство радиомодуля начнется осенью 2026 года.

Первый радиомодуль линейки рассчитан на диапазон 1800 МГц. В новом решении поддержка сразу двух диапазонов — 2100 и 2600 МГц — позволяет операторам при развитии сети оптимизировать состав оборудования базовой станции. Четыре антенных порта и поддержка технологии MIMO 4×4 повышает скорость передачи данных, увеличивает емкость сети и улучшает качество покрытия. Излучаемая мощность радиомодуля составляет до 80 Вт на каждый антенный порт. Масса устройства — 29,5 кг. Оборудование рассчитано на эксплуатацию при температуре от −40 до +55 °C.

«Разработанный радиомодуль дополняет доступный операторам частотный ресурс базовых станций YADRO двумя важными диапазонами — 2100 и 2600 МГц. Работа в обоих диапазонах реализована в одном устройстве с поддержкой четырех антенн и общим высоким уровнем выходной мощности до 320 Вт. Такое решение необходимо операторам для построения производительных решений в высоконагруженных сценариях развития мобильных сетей. Следующий этап — серийный выпуск нового продукта и дальнейшее развитие линейки», — отметил Роман Масленников, директор центра разработки радиочастотных систем YADRO.

Новый радиомодуль для диапазонов 2100/2600 МГц выйдет в серийное производство осенью 2026 года на заводе YADRO Фаб Дубна. В первом квартале 2027 года компания планирует запустить производство следующего радиомодуля линейки — для диапазонов 800/900 МГц. Дальнейшая работа будет связана с испытаниями и внедрением оборудования совместно с российскими операторами связи.

Производство базовых станций YADRO было запущено в декабре 2025 года. Сегодня телеком-оборудование YADRO работает в коммерческих сетях «Билайна» и «МегаФона» в 37 регионах России — как в небольших населенных пунктах, так и в нагруженных сетях крупных городов. В мае 2026 года первая отечественная базовая станция начала работу в городе-миллионнике — Нижнем Новгороде.