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«Билайн бизнес» построил 1,8 км оптоволокна для стратегического инфраструктурного энергообъекта

«Билайн бизнес» завершил строительство волоконно-оптической линии связи для одного из стратегически важных инфраструктурных объектов ЮФО.

Строительство линии было выполнено в сложных природных условиях и потребовало многосторонних согласований. Для прокладки линии инженерам «Билайн бизнес» пришлось искать нестандартный маршрут: типовые схемы строительства не позволяли соблюсти требования безопасности и природоохранные ограничения. Специалисты предложили заказчику четыре варианта решения. Реализованное итоговое решение позволило обеспечить объект высокоскоростным каналом связи, необходимым для его стабильной работы.

Особенность проекта заключалась в том, что объект расположен в труднодоступной местности рядом с охранной зоной крупного инфраструктурного сооружения. Трасса проходила через лесной массив и пересекала водную преграду. Такие условия существенно ограничивали применение типовых инженерных решений для строительства линии связи. Специалистам потребовалось организовать воздушный переход длиной 240 метров, что сопоставимо с протяженностью примерно двух футбольных полей.

Перед началом работ специалисты «билайн бизнес» выполнили инженерное обследование территории и проработали несколько вариантов прохождения трассы. По итогам анализа был выбран маршрут, который позволил соблюсти все технические требования и завершить проект в сжатые сроки. Для строительства волоконно-оптической линии протяженностью 1,8 километра использовался специализированный кабель с повышенной прочностью на растяжение 30 кН, обеспечивающий надежную работу линии в условиях сложного рельефа.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»:

«Каждый инфраструктурный объект требует индивидуального инженерного подхода. Иногда стандартные решения неприменимы из-за особенностей местности, требований к безопасности или существующих ограничений. В таких проектах ключевую роль играет способность подобрать техническое решение, которое обеспечит надежную работу объекта на годы вперед».

Благодаря новой линии объект получил возможность использовать системы видеонаблюдения высокого разрешения, телеметрию, удаленное управление инженерной инфраструктурой и резервирование. Также полученный высокоскоростной интернет позволяет организовать удаленный мониторинг, оперативный обмен данными и взаимодействие со смежными службами. При этом сотрудники получают стабильную связь и доступ к привычным цифровым сервисам, могут поддерживать постоянный контакт с родными и близкими, что особенно важно для удаленных объектов.

Реализованный проект стал еще одним примером инженерной экспертизы «билайн бизнес» при создании инфраструктуры для объектов со сложными условиями подключения. Компания обладает опытом реализации проектов, требующих индивидуальной проработки технических решений, когда применение стандартных подходов оказывается ограничено особенностями местности или инфраструктуры.

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