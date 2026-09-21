«МегаФон» открыл скорости 5G для всех абонентов

«МегаФон» расширяет цифровые возможности для своих клиентов: оператор запустил набор опций «Мега5G», которые позволяют пользоваться интернетом на скорости 5G, даже если устройство не поддерживает такой стандарт связи, а также там, где сеть пятого поколения пока недоступна. Активировать опции можно на сайте или в личном кабинете мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При подключении базовой опции «Мега5G» абоненты получают ускорение мобильного интернета в 1,6 раза. Кроме того, клиентам оператора становятся доступны возможности «Мега5G Турбо» — временные активации, увеличивающие скорость в два раза. Это пригодится для проведения прямых эфиров и стримов, участия в онлайн-конференциях, раздачи интернета другим устройствам и скачивания больших файлов из облака.

«Развитие пятого поколения связи в России будет поэтапным и во многом зависит от технологической готовности операторов и количества доступных устройств с поддержкой нового стандарта. Нам важно, чтобы преимущества высоких скоростей оценили как можно больше клиентов уже сейчас, в том числе, например, владельцы устройств Apple. Опции «Мега5G» дополняют развитие сети пятого поколения и открывают доступ к ее возможностям для каждого абонента», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Линейка также пополнилась новой опцией «Мега5G Кино» для любителей видеоконтента, которая дает ускорение интернета, дополнительные гигабайты и безлимитный доступ к фильмам и сериалам популярных онлайн-кинотеатров. Ранее абонентам стали доступны возможности «Мега5G Город», которые включают ускорение интернета, дополнительные гигабайты и SMS, а также бесплатный доступ к сервису Whoosh с безлимитным трафиком на карты и самокаты.