Старинная станица Етеревская впервые вышла на связь благодаря отечественной базовой станции МТС

МТС первой из операторов запустила мобильную сеть в одном из старейших донских казачьих поселений Волгоградской области. Базовая станция отечественного производства «Иртея» запущена в станице Етеревской, благодаря чему жители станицы получили доступ к мобильному интернету и современным цифровым сервисам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запущенная станция работает на отечественном телеком-оборудовании «Иртея». Етеревская – одно из старейших донских казачьих поселений региона. Ее история документально прослеживается с 1688 г. За более чем три столетия станица пережила смену русла реки Медведицы, набеги крымских татар и сохранила традиционный уклад и казачьи традиции. Здесь находится построенный в 19 веке Троицкий храм, а сама станица известна своими долгожителями.

Новая базовая станция установлена на исторически главной улице станицы – Красной. Здесь традиционно располагались церковь, школа и площадь, а дома строили наиболее зажиточные и знатные казаки. Сегодня именно на этой улице появилась первая в истории станицы мобильная связь. Теперь жители Етеревской могут пользоваться мобильным интернетом, мессенджерами, онлайн-картами, банковскими приложениями и другими цифровыми сервисами непосредственно в станице. Кроме того, появление мобильной сети особенно важно для экстренной связи и повседневного общения жителей с родственниками и близкими, находящимися в других населенных пунктах.

«Етеревская – станица с богатой историей и самобытными традициями. При этом сегодня современная цифровая инфраструктура становится такой же важной частью комфортной жизни, как дороги, электричество или другие привычные коммуникации. Для нас важно, что мобильная связь появилась здесь на отечественном оборудовании. Мы продолжаем развивать сеть в Волгоградской области, уделяя внимание не только крупным городам и туристическим территориям, но и небольшим историческим населенным пунктам, где качественная связь особенно востребована жителями», – сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Запуск базовой станции в Етеревской стал частью развития мобильной инфраструктуры МТС в Волгоградской области. Компания расширяет покрытие в городах, районных центрах и небольших населенных пунктах региона, обеспечивая жителей доступом к современным телеком-сервисам. Етеревская стала второй площадкой в Волгоградской области, где МТС запустила отечественную базовую станцию «Иртея». Первая заработала в июле в селе Горный Балыклей Дубовского района.