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Аналитика МТС: в Москве летом мошенники чаще всего выдавали себя за курьеров и представителей госорганов

МТС проанализировала динамику нежелательных звонков на своей сети в Московском регионе с июня по август 2026 г. По данным сервиса «МТС Защитник» каждый четвертый мошеннический звонок в столице совершался от лица якобы служб доставки, а также различных государственных и муниципальных служб. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Всего за летний период жителям столичного региона поступило более 114 млн нежелательных звонков, каждый из которых был своевременно выявлен и заблокирован. Мошенники чаще всего представлялись курьерами доставки, а также представителями различных госорганов, включая налоговые органы, военкоматы, Роскомнадзор, «Госуслуги» и другие. На эти категории мошеннических вызовов пришлось 25% от всех подобных вызовов по столичному региону. Помимо этого, в 13% случаев злоумышленники выдавали себя за представителей коммунальных служб – управляющих компаний, Мосэнергосбыта, а в 11% – рекламировали банки, медицинские центры, юридические услуги, образовательные курсы и школы, в том числе, по обучению работе с искусственным интеллектом. На якобы представителей пенсионных и других социальных служб пришлось 9% мошеннических звонков.

Наиболее активными злоумышленники были в августе – на него пришлось 43% от всех мошеннических попыток дозвониться до пользователей этим летом.

На Москву традиционно совершалось наибольшее количество мошеннических вызовов – 17% от всех подобных звонков по России. За столицей следуют Краснодар — 7% и Санкт-Петербург — 6%. Рекордное число мошеннических звонков за лето поступило жителю Санкт-Петербурга — 17 тыс., в Москве максимальное количество попыток составило 12,4 тыс.

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