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Контакт-центр «Ростелекома» автоматизировал обработку документов кандидатов с помощью ITFB EasyDoc

«Ростелеком Контакт-центр» автоматизировал обработку документов при массовом найме с помощью платформы интеллектуальной обработки данных ITFB EasyDoc. Решение встроено в цифровой путь кандидата и автоматически распознает данные из загруженных документов, используя их для предзаполнения анкеты. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Действующие операторские площадки «Ростелеком Контакт-центра» расположены в 19 городах России, штат операторов превышает 7 тыс. человек.

Бизнес-модель с высокой долей операторского состава требует непрерывного масштабирования команды через массовый подбор. «Ростелеком Контакт-центр» перевел массовый найм в цифровой формат. После первого контакта кандидат получает доступ в личный кабинет — единую точку входа, где за пару кликов можно пройти все этапы: заполнить анкету, загрузить сканы документов, сдать обязательную проверку безопасности, подтвердить навыки и сразу приступить к обучению. Одним из этапов цифровой трансформации стала автоматизация обработки документов с использованием платформы ITFB EasyDoc. Клиентский путь кандидата выглядит следующим образом: сразу после отклика кандидат получает личный кабинет, где анкета заполняется автоматически: достаточно загрузить фото документов, и система EasyDoc сама распознает данные и мгновенно предзаполняет анкету кандидата.

Внедрение платформы ITFB EasyDoc обеспечило измеримый экономический эффект и кратный рост производительности функции подбора.

Сокращение цикла найма: скорость прохождения этапов отбора, оценки и проверки документов увеличена в три раза за счет автоматического предзаполнения данных.

Рост конверсии воронки: конверсия на этапах оформления выросла (+20%) благодаря снижению количества ошибок ручного ввода и бесшовной передаче данных кандидата в контур обучения.

Оптимизация ФОТ рекрутеров: трудозатраты команды подбора снизились на 15%. Высвобожденный ресурс направлен на работу с более сложными сегментами персонала.

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Снижение себестоимости привлечения: стоимость подбора одного сотрудника сократилась на 16% за счет автоматизации рутины и повышения точности первичных данных.

Ускорение онбординга: Кандидат получает мгновенный доступ к процессу оформления и обучения сразу после первого контакта, что сокращает время выхода новичка на полную продуктивность.

Яна Лентач, директор по организационному развитию, управлению персоналом и сервисной поддержке «Ростелеком Контакт-центра»: «Масштабирование сервисного бизнеса зависит от пропускной способностью функции подбора. Операторы контакт-центра ― его основная ценность и ключевой фактор для расширения доли рынка. Оптимизация скорости найма превращается из кадровой задачи в стратегический рычаг управления ростом: чем быстрее мы конвертируем входящий поток кандидатов в работающих сотрудников, тем выше наша способность оперативно открывать новые линии без потери качества сервиса».

Вадим Петросян, директор по развитию ITFB Group и автор ITFB EasyDoc: «В проектах массового найма эффективность распознавания нельзя оценивать только по количеству правильно распознанных символов. Важно смотреть на весь бизнес-процесс: сколько действий должен выполнить кандидат, насколько качественные данные получает HR-система и как быстро человек может перейти к следующему этапу отбора. В случае “Ростелеком Контакт-центра” EasyDoc встроен непосредственно в существующий путь кандидата. Пользователю не нужно переходить в отдельную систему или вручную переносить реквизиты — обработка документов становится практически незаметной частью анкеты. Именно такая бесшовная интеграция дает максимальный эффект от технологий интеллектуальной обработки документов».

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