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Летом 2026 г. мошенники звонили островитянам от имени операторов и курьеров

МТС проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Сахалинской области в июне-августе 2026 г. По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», чаще всего мошенники в разговоре с островитянами притворялись операторами связи, сотрудниками социальных служб и курьерами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего за лето 2026 г. сервис «Защитник» заблокировал почти 4 млн нежелательных звонков в адрес жителей Сахалинской области. По данным экспертов сервиса, практически каждый четвертый звонок совершен от имени операторов связи (24%). Также злоумышленники притворялись сотрудниками социальных служб (9%), курьерами почты, маркетплейсов и служб доставки (7%), а также работниками коммунальной сферы (6%).

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Аналитики отмечают, что почти половина всех звонков (47%) пришлась на август 2026 г. Злоумышленники активизировались на Сахалине в конце лета 2026 г., когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

«Несмотря на некоторое снижение количества нежелательных звонков летом 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проблема мошенничества по-прежнему актуальна. При этом, каждый сезон злоумышленники обновляют свои схемы и придумывают новые легенды. Поэтому мы постоянно совершенствуем алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание таких вызовов. Кроме того, «Защитник» сигнализирует о мошеннических вызовах близким. Это позволяет создать дополнительный уровень защиты для самых уязвимых категорий – пожилых людей и детей», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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