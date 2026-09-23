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Beget сделал публичную IPv6-подсеть /64 доступной для облачных серверов во всех локациях

Облачная платформа Beget предоставила публичную IPv6-подсеть /64 для облачных серверов во всех локациях. IPv6 можно использовать одновременно с IPv4 или вместо него. Подключить подсеть к облачному серверу можно в панели управления Beget. Об этом CNews сообщили представители Beget.

IPv6 для облачной инфраструктуры

Подсеть IPv6 /64 предоставляется бесплатно и позволяет выделять глобальные IPv6-адреса отдельным сервисам, контейнерам и другим сетевым ресурсам. В ряде сценариев это помогает сократить использование NAT и упростить организацию сетевого взаимодействия.

«IPv6 особенно актуальна для инфраструктур с большим количеством сервисов, контейнеров и сетевых ресурсов. Мы сделали публичную подсеть /64 для облачных серверов Beget, чтобы пользователи могли гибко развивать инфраструктуру и не сталкиваться с ограничениями адресного пространства IPv4. IPv6 позволяет выделять публичные адреса отдельным сервисам и другим ресурсам, а возможность использовать протокол одновременно с IPv4 дает возможность постепенно внедрять его в существующую инфраструктуру без необходимости перестраивать ее целиком», – сказал Владислав Колесников, CPO Beget.

Сценарии использования

Публичную IPv6-подсеть можно использовать для размещения сайтов и API, запуска Docker и Kubernetes, построения микросервисных архитектур, создания тестовых и изолированных сред, а также проектов с большим количеством подключаемых устройств, включая IoT.

Большое адресное пространство IPv6 позволяет гибко организовывать сети и выделять адреса отдельным контейнерам и сервисам. Использование IPv6 параллельно с IPv4 позволяет постепенно внедрять протокол в существующую инфраструктуру.

Подключение IPv6

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Публичную IPv6-подсеть /64 можно подключить к любому виртуальному серверу в панели управления Beget.

Для пользователей доступны инструкции по настройке глобальных IPv6-адресов для контейнеров и размещению сайта и API с поддержкой IPv6 и IPv4.

В дальнейшем Beget планирует расширить доступность IPv6 для других облачных продуктов, включая облачные базы данных и Kubernetes.

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