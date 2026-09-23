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К концу лета 2026 г. мошенники почти втрое усилили активность в Волгоградской области

МТС проанализировала мошеннические звонки жителям Волгоградской области за летний сезон 2026 г. За это время «Защитник» от МТС выявил и заблокировал более 3,5 млн звонков злоумышленников. К концу лета 2026 г. мошенники почти втрое усилили активность в регионе. Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками пенсионных и социальных служб – на такие сценарии пришлось 13% всех выявленных мошеннических звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На втором месте оказались звонки от имени операторов связи – 11%, далее следуют коммунальные службы, а также почта, службы доставки и маркетплейсы – по 9,8%. В топ-5 также вошли звонки якобы от коллекторов и по вопросам задолженности – 8,4%. При этом активность злоумышленников заметно менялась в течение лета – на август пришлось пиковое число звонков, за три месяца показатель увеличился почти 2,8 раз.

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«Мошенники хорошо чувствуют сезонные изменения в жизни людей и подстраивают под них свои сценарии. Конец лета – период, когда одновременно меняется привычный ритм семьи: начинается учебный год, появляются новые расходы и организационные вопросы, люди возвращаются из отпусков. На этом фоне звонок от якобы социальной службы, оператора связи или коммунальной организации может показаться вполне естественным. Поэтому особенно важно не торопиться выполнять просьбы незнакомцев по телефону и самостоятельно проверять информацию через официальные каналы», – сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

При этом общее количество нежелательных звонков, заблокированных «МТС Защитником» в Волгоградской области летом 2026 г., оказалось примерно на 5% ниже, чем за аналогичный период 2025 г. Это показывает, что при снижении общего объема нежелательных вызовов мошенники продолжают активно менять поводы для звонков и подстраивать их под актуальную повестку. Среди других распространенных категорий нежелательных звонков в регионе летом были предложения банковских и финансовых услуг, звонки по задолженностям, реклама и опросы, предложения товаров и услуг, а также юридическая тематика.

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