CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС развернула сеть гигабитного интернета в Хостинском районе Сочи

МТС сообщила о расширении зоны покрытия фиксированным интернетом районов Большого Сочи. Проводной домашний интернет сейчас доступен в 2,6 тыс. квартир Хостинского района. В общей сложности к гигабитному интернету и ТВ МТС могут подключиться порядка 7 тыс. семей в новостройках Сочи.

МТС начала развитие фиксированных сетей в Большом Сочи в конце прошлого года с Лазаревского микрорайона. Сегодня фиксированной сетью охвачен практически весь исторический центр поселка. Менее чем за год территория покрытия сетью GPON в Лазаревском выросла вдвое. До конца текущего года гигабитный интернет МТС станет доступен жителям еще 4 тыс. сочинских домохозяйств.

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы
Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы Цифровизация

Новая сеть GPON (оптика до клиента) открывает сочинцам доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с. Строительство GPON позволяет быстро закрыть домашние потребности современных жильцов, обеспечивая максимальные скорости интернета, подключение цифрового ТВ, загрузку большого количества тяжелого контента. Кроме того, развертывание таких сетей не требует отдельных помещений для коммутационного оборудования и максимально эстетично для любой застройки.

«Лазаревский и Хостинский районы в Сочи застраиваются активнее всего. Мы стремимся сделать так, чтобы новоселы сразу при заселении получали комфортные цифровые условия. Кстати, наши действующие абоненты мобильной сети при подключении проводных сервисов МТС могут существенно сэкономить на ежемесячных цифровых расходах. А максимальная выгода – почти вдвое – получается у семей из пяти человек», – сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G

Мосбиржа готовится запустить торги биткоинами

С российских ноутбуков и смартфонов будут собирать технологический сбор на 33% меньше, чем с импортных

VPN-сервисы в опасности. США хотят заставить их бороться с «пиратскими» сайтами

В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще