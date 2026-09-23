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Около 3 тыс. семей Астрахани получили доступ к обновленной сети домашнего интернета МТС

МТС построила новую и модернизировала действующую сеть домашнего интернета в разных районах Астрахани. Работы провели более чем по двадцати адресам – в новых и уже заселенных домах. В результате еще около 3 тыс. семей получили возможность пользоваться обновленной сетью домашнего интернета для комфортной работы и использования цифровых сервисов на нескольких устройствах одновременно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая сеть МТС появилась по 12 адресам, в том числе в новостройках и уже заселенных домах Астрахани. Подключить домашний интернет теперь могут жители домов на улицах Жилой, Трофимова, Автомобильной, Брестской, Савушкина, Пестеля, Украинской, в 7-м Углегорском переулке и на проезде Воробьева. Еще по девяти адресам МТС модернизировала существующую инфраструктуру. Работы проведены на улицах Боевой, Николая Ветошникова, Водников, Румынской, Набережной Приволжского затона, Дубровинского, Николая Островского и Сахалинской.

«Сегодня домашний интернет нужен семье практически постоянно – для учебы, работы, общения и отдыха. Поэтому при развитии фиксированной сети мы смотрим не только на новые жилые комплексы, но и на дома, где люди живут уже много лет. В Астрахани мы одновременно строим новую инфраструктуру и модернизируем действующую, чтобы все больше семей могли пользоваться стабильным и быстрым интернетом дома», – сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

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