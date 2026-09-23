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В теплое время года мошенники на Алтае притворялись рекламщиками и юристами

МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам из Республики Алтай за летний сезон 2026 г. За это время «Защитник» от МТС выявил и заблокировал более 3 млн звонков злоумышленников. Чаще всего аферисты притворялись представителями рекламных услуг (15%) и юридических услуг (11%) Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов МТС, мошенники также активно совершали звонки от имени военкоматов (10%), госорганов (9%) и коллекторов (7%). В июне мошенники звонили в 3,5 реже, чем в июле, и почти в шесть раз реже, чем в августе. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

«Ежедневно мошенники придумывают все новые и новые способы обмана. Их жертвами становятся не только взрослые и трудоспособные граждане, но и дети, а также пожилые люди. Поэтому крайне важно быть бдительными и регулярно обучать основам цифровой грамотности как детей, так и взрослых членов семьи. Необходимо постоянно напоминать о правилах интернет-безопасности. Также стоит воспользоваться дополнительными защитными функциями, которые предлагают операторы мобильной связи. Например, технология «Безопасный звонок» способна в реальном времени анализировать разговор и моментально предупреждать пользователя голосом о возможных мошеннических действиях. а в детских тарифах по умолчанию включены блокировка нежелательных и мошеннических звонков и фильтрация опасного контента в мобильной сети», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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