Доставка стала одной из главных маскировок мошенников летом в Астраханской области

МТС проанализировала мошеннические звонки жителям Астраханской области за летний сезон 2026 г. По данным аналитиков сервиса «МТС Защитник», чаще всего злоумышленники использовали легенды, связанные с рекламой, доставкой и услугами, которыми жители региона регулярно пользуются в повседневной жизни. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На первом месте оказались звонки якобы с рекламными предложениями – на них пришлось 11% всех выявленных мошеннических сценариев. Еще 10% составили звонки от имени почты, служб доставки и маркетплейсов. В число наиболее распространенных также вошли обращения якобы от операторов связи и коммунальных служб – по 8%. Летом мошенники также активно представлялись сотрудниками военкоматов и государственных органов – на каждую из этих категорий пришлось по 7% выявленных звонков. Еще 6% составили звонки от имени юридических служб.

При этом характер мошеннических звонков заметно менялся в течение лета 2026 г. К августу 2026 г. их активность в регионе выросла более чем в четыре раза по сравнению с июнем.

«Мошенники подстраивают легенды под ситуации, которые кажутся человеку привычными и не вызывают подозрений. Летом, по данным аналитиков, это чаще всего были быть звонки о доставке заказа, рекламных предложениях или покупках. Важно помнить: настоящие сотрудники компаний не запрашивают по телефону коды из СМС, пароли и данные банковских карт. Если собеседник торопит, требует назвать код или перевести деньги, разговор лучше сразу прекратить, а информацию проверить самостоятельно – по номеру телефона с официального сайта организации», – сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

При этом общее количество нежелательных звонков, выявленных и заблокированных «МТС Защитником» в Астрахани летом 2026 г., снизилось примерно на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. – с 3,5 млн звонков до 3 млн. На этом фоне мошенники продолжают менять сценарии и выбирать для звонков темы, которые максимально соответствуют текущей повестке и повседневным привычкам людей.

Среди других распространенных мошеннических сценариев в Астраханской области летом были звонки от имени пенсионных и социальных служб, банков и финансовых организаций, силовых структур, а также предложения инвестиций и дополнительного дохода.