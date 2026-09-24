CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Каждый восьмой мошеннический звонок в Калининградской области совершен от лица социальных служб

Компания МТС проанализировала нежелательные звонки жителям Калининградской области летом 2026 г. По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», на долю поддельных пенсионных и социальных служб пришлось около 13% от всех зафиксированных мошеннических звонков в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего за этот период «Защитник» заблокировал более 4,3 млн нежелательных звонков в регионе. По данным экспертов сервиса, мошенники также активно совершали звонки от имени курьерских служб и маркетплейсов (10%), различных госструктур, включая правоохранительные органы и ведомства (7%) и операторов связи. Также злоумышленники часто предлагали инвестиции и дополнительный заработок (6%).

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла
Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла Бизнес

Злоумышленники активизировались в конце лета, когда калининградцы постепенно возвращались к привычному ритму после отпускного периода. Почти половина всех звонков (47%) пришлась на август.

«Объемы телефонного спама показывают, что индустрия кибермошенничества постоянно эволюционирует и адаптирует свои сценарии под текущую повестку. Сегодня злоумышленники мастерски маскируются под самые разные структуры — от ведомств до курьерских служб. В такой ситуации стандартные черные списки малоэффективны. На помощь приходят алгоритмы Big Data и искусственного интеллекта. Защитные интеллектуальные системы непрерывно анализируют колоссальные массивы данных в реальном времени, вычисляя новые спам-схемы за доли секунды. Мы постоянно совершенствуем наши цифровые инструменты, чтобы полностью изолировать абонентов региона от нежелательного контента и обеспечить безопасность их личных данных и сбережений», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Минфин готовит удар по зарубежным интернет-заказам для «обеления» российской экономики - НДС 22% и новый сбор

Российские власти обсуждают ограничения на продажу SIM-карт

Отечественные не нужны. Государство на миллиарды рублей скупает китайские коммутаторы, игнорируя российские

В условиях блокировок звонков мошенники придумали схему, при которой граждане звонят им сами

Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще