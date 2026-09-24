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Летом 2026 г. мошенники пытались обмануть петербуржцев под видом доставки и маркетплейсов

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала нежелательные звонки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области летом 2026 г. В теплые месяцы чаще всего мошенники досаждали жителям под видом доставки и маркетплейсов. При этом Северная столица и область заняли третье место по числу заблокированных вызовов в стране (6% от всех мошеннических звонков). Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью «Защитника» в двух северо-западных регионах летом был заблокирован почти 41 млн мошеннических звонков. По данным экспертов, наиболее активны злоумышленники были в августе, когда родители, школьники, студенты постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года. К тому же рекордное число звонков за все лето поступило петербуржцу — мужчина получил почти 17 тыс. нежелательных вызовов.

Чаще всего недоброжелатели притворялись службами доставки и маркетплейсами (16%), коммунальными организациями (14%) и досаждали жителям с фальшивыми рекламными предложениями (11,5%).

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Кроме Санкт-Петербурга в тройку регионов по количеству заблокированных мошеннических звонков в летний сезон вошли Краснодар (7%) и Москва (17%).

«Перед началом учебного года мошенники чаще используют сезонные поводы для обмана: звонят от имени служб доставки, интернет-магазинов и других организаций. Поэтому мы постоянно совершенствуем инструменты на базе искусственного интеллекта для защиты от спама и телефонного мошенничества. Спрос на такие решения растет на Северо-Западе: Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают второе место в стране по числу подключений "Защитника". Однако технологии не отменяют базовые правила безопасности. Важно сохранять бдительность, не сообщать незнакомцам персональные данные и коды из СМС и не переходить по подозрительным ссылкам», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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