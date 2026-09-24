Macroscop и IPTronic завершили совместную интеграцию

Камеры IPTronic теперь интегрированы с Macroscop — это дает больше свободы при проектировании новых систем и развитии уже работающих объектов. Об этом CNews сообщил представитель компании «Видеоглаз».

Можно подобрать камеры IPTronic под конкретные зоны и условия объекта, сохраняя возможности всей системы Macroscop. Или расширить новыми без перепроектирования всего решения.

Добавлена поддержка всей актуальной линейки IP-камер IPTronic — около 200 моделей.

В линейку входят камеры различных типов, в том числе купольные, корпусные, уличные и PTZ-модели.

Решение также подходит для проектов, ориентированных на российское оборудование и ПО.