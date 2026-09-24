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«МегаФон» расширил сеть LTE в Медведевском районе Марий Эл

Дополнительное телеком-оборудование заработало вблизи столицы Марий Эл. Инфраструктура «МегаФона» открыла доступ к скоростному интернету и стабильному сигналу для жителей поселка Зеленый и владельцев садовых участков в Медведевском районе.

Новая зона покрытия 4G охватила населенный пункт, где проживает порядка 200 человек, плотно застроенный дачный массив «Дружба», а также участок федеральной автомобильной дороги Р-177 «Поветлужье», соединяющей Нижний Новгород и Йошкар-Олу.

Чтобы справиться с высокими нагрузками на этих территориях, установленное оборудование поддерживает средние и высокие диапазоны LTE. Такое решение обеспечивает оптимальную емкость сети для большого числа абонентов и скорость загрузки до 120 Мбит/с. Благодаря этому местные жители, садоводы и автомобилисты без задержек могут пользоваться необходимыми онлайн-сервисами.

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«С ростом популярности загородного отдыха и “омоложением” дачной аудитории интернет стал таким же важным фактором выбора участка, как дороги и свет, поэтому мы развернули новую инфраструктуру связи в Медведевском районе. Сеть охватила близлежащий населенный пункт и территорию садов “Дружба” — огромного массива, разделенного на кварталы, где некоторые семьи живут круглогодично. Из-за стабильно высокого спроса на цифровые услуги мобильный трафик здесь за год вырос еще на 15%. Запуск дополнительного объекта позволил расширить покрытие на участках и разгрузить действующее оборудование», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин.

Ранее инженеры оператора с помощью дополнительного частотного диапазона расширили зону покрытия сети LTE в более чем небольших 40 населенных пунктах Медведевского, Звениговского, Советского, Оршанского, Волжского, Горномарийского, Новоторъяльского районов республики.

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