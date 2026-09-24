Туристы Бурятии стали чаше посещать Иволгинский дацан

Компания МТС с помощью собственной аналитической платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Республику Бурятия летом 2026 г. и составила цифровой портрет туриста. Самый большой прирост из популярных туристических локаций показал Иволгинский дацан, а основную группу гостей сформировали жители соседних регионов из Иркутской области и Забайкальского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС, 59% гостей посетили этим летом Бурятию с туристическими целями, и 41% приезжали в республику с рабочей поездкой или приезжали в гости к родным или друзьям. Самыми популярными точками притяжения для туристов стали Кабанский район, где находятся популярные места отдыха на Байкале, город Улан-Удэ, а также Иволгинский район, куда приезжают ради посещения знаменитого дацана. При этом количество туристов в данную локацию увеличилось на 10% по сравнению с летом 2025 г.

Наибольшее количество гостей прибыли из Приангарья (35%), на втором месте стали жители Забайкальского края (10%), третью строчку поделили туристы из Красноярского края и Московской области (4%). Также республика активно принимала жителей из Новосибирской области, Приморского края, Республики Саха (Якутия) и Кемеровской области. Большинство иностранных туристов приехали из Китая, а также Белоруссии и Монголии. При этом, 92% туристического потока пришлось на российских туристов, и только 8% на иностранных.

Аналитики МТС отмечают, что чаще всего Бурятию посещали мужчины – их доля в общем турпотоке составила 55%. Наиболее многочисленную группу туристов составили люди 35-44 лет, а реже всего республику посещали пенсионеры старше 64 лет.

«Популярность Бурятии среди туристов обусловлена наличием озера Байкал, который с каждым годом притягивает гостей из новых регионов и стран. Платформа «Геоэффект» позволяет увидеть полную картину турпотока и составить цифровой портрет туриста. Недавно мы расширили функционал платформы и внедрили ИИ-расшифровщика для консолидации аналитики. В сервисе могут отображаться пиковые дни посещаемости, влияние погоды и дня недели, а также можно задать статистику по заданной аудитории, например, «спорт», «кино», «рестораны» или «шопинг». Такие нововведения становятся еще более эффективным инструментом для аналитики и дальнейшего привлечения туристического потока в регион», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.