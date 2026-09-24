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Туристы этим летом стали чаще посещать Якутию на авто

Компания МТС с помощью собственной аналитической платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Республику Саха (Якутия) летом 2026 г. и составила цифровой портрет туриста. Основную группу гостей сформировали жители соседних регионов, при этом туристы стали чаще выбирать автомобиль в качестве средства путешествия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшее количество гостей прибыли из Приангарья (17%), на втором месте стали жители Амурской области (5%), третью строчку поделили туристы из Москвы, Красноярского края и Новосибирской области (по 4). Большинство иностранных туристов приехали из Китая и Казахстана. При этом 94% туристического потока пришлось на российских граждан, и только 6% на иностранных.

Аналитики МТС отмечают, что этим летом самой посещаемой локацией республики стал Нерюнгринский улус, который является точкой въезда в регион с федеральной трассы «Лена». Этот факт подтверждает тренд, что автомобиль становится более популярным способом прибытия в республику. Также точками притяжения для гостей региона стали город Якутск, Хангаласский улус, где располагаются знаменитые Ленские столбы и проходят речные экскурсии и сплавы, а также Ленский и Мегино-Кангаласский улусы.

По данным аналитиков МТС, 86% гостей посетили этим летом Якутию с туристическими целями, а 14% приезжали в республику с рабочей поездкой или приезжали в гости к родным или друзьям. Чаще всего регион посещали мужчины – их доля в общем турпотоке составила 65%. Наиболее многочисленную группу туристов составили люди 35-44 лет, а реже всего республику посещали пенсионеры старше 64 лет.

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«Якутия за последние четыре года показывает устойчивый рост турпотока. Главными драйверами становятся популярность автотуризма и экстрима, вклад местных блогеров и событийный туризм. Платформа «Геоэффект» позволяет не только увидеть, кто и откуда к нам приезжает, но и составить цифровой портрет посетителя конкретного мероприятия. При этом мы регулярно обновляем платформу и теперь там работает ИИ, который анализирует большие данные. Платформа может показать пиковые дни, влияние погоды и даже интересы туристов, едущих в республику – от спорта до шопинга. Так цифровые инструменты помогают развивать туристический потенциал Якутии еще эффективнее», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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