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Видеотерминалы IVA Largo включены в реестр российского ПО как программно-аппаратный комплекс

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies сообщил о включении моделей видеотерминалов IVA Largo 300, 310, 510 в раздел программно-аппаратных комплексов Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Новый реестровый статус расширяет возможности применения IVA Largo в организациях, предъявляющих повышенные требования к технологической независимости.

Реестровая запись может учитываться при реализации проектов импортозамещения и закупок, в которых установлены требования к использованию российской продукции и программно-аппаратных комплексов.

Ранее модели видеотерминалов IVA Largo 300, 310, 510 были включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. В результате сведения об IVA Largo представлены в двух профильных реестрах: оборудование — в реестре российской промышленной продукции, ПАК — в реестре российского ПО.

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