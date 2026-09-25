Билайн и ЯГТУ объединились для подготовки профессионалов высокого уровня

Билайн и Ярославский государственный технический университет запускают образовательное сотрудничество, направленное на подготовку новых поколений специалистов, а также совместные исследования и разработки.

В рамках партнёрства студенты ЯГТУ смогут проходить практики и стажировки под руководством специалистов Билайна: решать реальные задачи по укреплению сети и развитию новых поколений связи, применять искусственный интеллект, а также участвовать в работе с отечественным оборудованием. После прохождения стажировки студенты получат возможность трудоустройства в компанию сразу после получения диплома или ещё во время обучения в магистратуре.

В планах также лекции для студентов от действующих сотрудников Билайна, проверка знаний и итоговой аттестации, участие в совместных научных проектах и внедрение инноваций в учебный процесс. Кроме того, партнёры будут проводить совместные исследования в сфере телекоммуникаций.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна: «Уже много лет мы работаем с десятками вузов по всей стране – это позволяет нам ещё на этапе обучения обеспечивать студентов практическими навыками, необходимыми для развития нашей сети. Таким образом мы получаем молодых специалистов с актуальными компетенциями, а студенты — возможность получить реальный опыт и уверенность в своём профессиональном будущем, в том числе в нашей компании. Сотрудничество с ЯГТУ для нас особенно ценно, так как в Ярославле находится наш центр обработки данных (ЦОД), для работы в котором нам действительно требуются специалисты высокого уровня».

Елена Степанова, ректор Ярославского государственного технического университета: «Качественное образование в сфере технологий просто невозможно без практико-ориентированного подхода. Сегодня ярославский Политех уже существенно нарастил взаимодействие с ведущими представителями профильных отраслей экономики и промышленности, которые заинтересованы в наших выпускниках. Наша задача как вуза-участника федерального проекта Приоритет-2030, — формировать технологический потенциал страны и поэтому мы должны развиваться вместе с теми, кто воплощает самые современные технологии России».