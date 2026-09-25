CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Билайн и ЯГТУ объединились для подготовки профессионалов высокого уровня

Билайн и Ярославский государственный технический университет запускают образовательное сотрудничество, направленное на подготовку новых поколений специалистов, а также совместные исследования и разработки.

В рамках партнёрства студенты ЯГТУ смогут проходить практики и стажировки под руководством специалистов Билайна: решать реальные задачи по укреплению сети и развитию новых поколений связи, применять искусственный интеллект, а также участвовать в работе с отечественным оборудованием. После прохождения стажировки студенты получат возможность трудоустройства в компанию сразу после получения диплома или ещё во время обучения в магистратуре.

В планах также лекции для студентов от действующих сотрудников Билайна, проверка знаний и итоговой аттестации, участие в совместных научных проектах и внедрение инноваций в учебный процесс. Кроме того, партнёры будут проводить совместные исследования в сфере телекоммуникаций.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна: «Уже много лет мы работаем с десятками вузов по всей стране – это позволяет нам ещё на этапе обучения обеспечивать студентов практическими навыками, необходимыми для развития нашей сети. Таким образом мы получаем молодых специалистов с актуальными компетенциями, а студенты — возможность получить реальный опыт и уверенность в своём профессиональном будущем, в том числе в нашей компании. Сотрудничество с ЯГТУ для нас особенно ценно, так как в Ярославле находится наш центр обработки данных (ЦОД), для работы в котором нам действительно требуются специалисты высокого уровня».

Елена Степанова, ректор Ярославского государственного технического университета: «Качественное образование в сфере технологий просто невозможно без практико-ориентированного подхода. Сегодня ярославский Политех уже существенно нарастил взаимодействие с ведущими представителями профильных отраслей экономики и промышленности, которые заинтересованы в наших выпускниках. Наша задача как вуза-участника федерального проекта Приоритет-2030, — формировать технологический потенциал страны и поэтому мы должны развиваться вместе с теми, кто воплощает самые современные технологии России».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Сделавший ставку на ИТ-направление российский логистический оператор решил зарабатывать продажей сладостей на Ozon

Греф не позвонит. Россиян совсем скоро избавят от звонков Сбербанка и «Т-Банка» – они до сих пор не маркируют свои вызовы

В бывшем стриминговом сервисе Сбербанка проходят увольнения. Под ударом технологический блок

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM 2026

Минфин готовит удар по зарубежным интернет-заказам для «обеления» российской экономики - НДС 22% и новый сбор

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще