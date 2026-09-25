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Дагестан в топе регионов, где жители чаще всего активировали цифровую защиту летом 2026 года

МТС проанализировала работу цифрового барьера от нежелательных звонков «Защитник» в Дагестане. Выяснилось, что мошенники изменили подход к обману дагестанцев. Раньше они чаще всего предлагали дагестанцам лжеинвестиции и быстрый доход, сейчас же основной схемой стали звонки под прикрытием рекламных обзвонов, и вернулась на пьедестал обмана схема со звонками от лица банков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На звонки под прикрытием рекламы и телемаркетинга минувшим летом пришлось 12% от всех мошеннических входящих жителям региона. На втором месте – 11% звонков от лица якобы банков. На третьем месте – 10% входящих от лжеюристов. А вот самая массовая ранее схема с лжеинвестициями, на которую в первом полугодии приходилось 29% звонков от мошенников дагестанцам, летом 2026 г. опустилась на пятое место. Теперь на эту схему обмана приходится 10% звонков.

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Смена схем обмана говорит о том, что дагестанцы не перестают быть под прицелом телефонных мошенников. Аферисты ищут новые схемы, чтобы пробить бдительность жителей региона. Только за лето 2026 г. МТС защитила дагестанцев более чем от 6 млн мошеннических и спам-звонков. Поэтому жители республики минувшим летом активно подключали цифровую защиту от нежелательных звонков и заняли 10 место по количеству подключений среди всех российских регионов.

«Не меняется только характеристика спам-звонков дагестанцам. На первом месте все также рекламные предложения от банков, на втором – входящие с рекламой и опросами, на третьем – коллекторы. Цифровая защита не только бережет от телефонных мошенников, но и позволяет не отвлекаться и на такие назойливые звонки. Кстати, самым активным месяцем по количеству нежелательных входящих был август, когда абоненты проводят в отпусках и хлопотах перед школой. Злоумышленники делают это специально, чтобы застать потенциальную жертву в самый неудобный и незащищенный момент», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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