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IP-телефония UIS интегрирована в платформу автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В»

Добавление нового оператора в платформу автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В» (ранее SberCRM) расширяет возможности системы и позволяет клиентам выбрать оператора по своим предпочтениям. Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В».

С IP-телефонией UIS пользователи платформы автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В» могут совершать звонки в один клик, хранить историю переговоров, оставлять комментарии в карточке звонка сразу после завершения разговора и прослушивать аудиозаписи диалогов.

Платформа автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В» с возможностями IP-телефонии UIS помогает сотрудникам отделов продаж, служб поддержки клиентов и контакт-центров. Система консолидирует все каналы связи в одном интерфейсе. Для общения с клиентами пользователям платформы не нужно переключаться между вкладками, использовать сторонние приложения и звонить через мобильные или стационарные телефоны. Все входящие, исходящие и пропущенные вызовы автоматически фиксируются с указанием даты, времени и длительности разговора. История взаимодействия сохраняется в системе, а менеджеры больше не тратят время на рутинные процессы, например, создание контактов или обновление данных о сделках.

Решение позволяет правильно распределять нагрузку между сотрудниками, анализировать успешные диалоги с клиентами, разбирать причины неудачных звонков и улучшать общение с клиентами.

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«Мы встроили телефонию UIS прямо в Платформу автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В», чтобы менеджер не отвлекался на переключения. Звонок, история клиента и данные сделки — в одном окне. Никаких барьеров. Просто работа. Уверен, это станет стандартом для российского бизнеса в ближайшее время», — сказал Андрей Абельцев, операционный директор UIS.

«Мы работаем над развитием ИТ-решений для бизнеса каждый день и всегда стараемся предложить клиентам больше возможностей для оптимизации процессов. Интеграция IP-телефонии UIS в Платформу автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В» дает возможность пользователям выбрать оптимальные услуги мобильной связи под свои потребности и стать еще ближе к своим клиентам. Сотрудники команд продаж, поддержки и клиентского сервиса теперь могут сосредоточится на общении, а все рутинные задачи оставить системе», — сказал Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2В Автоматизация».

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