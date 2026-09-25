CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» улучшил связь в Заполярье

Абоненты «МегаФона» в Печенгском районе Мурманской области теперь могут использовать современные цифровые сервисы на скорости до 40 Мбит/с. Инженеры оператора смонтировали новую телеком-инфраструктуру, чтобы улучшить прием и передачу сигнала, а также увеличить скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Скорости мобильного интернета выросли в городе Заполярный, поселках Борисоглебский и Луостари, где суммарно проживает более 15 тысяч человек. Местные жители уже воспользовались предоставленными возможностями: за первую половину сентября дата трафик вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заполярный — самый северный и самый молодой промышленный город Мурманской области. Здесь новое оборудование работает сразу в нескольких диапазонах. Это позволяет обеспечить более высокие скорости и лучшее проникновение сигнала как на дороге, так и на жилых улицах.

В поселке Луостари обновленная инфраструктура работает в среднечастотном диапазоне, чтобы охватить большую площадь покрытия и обеспечить высокую скорость передачи данных для жителей на этой территории. При обновлении телеком-инфраструктуры инженеры также использовали технологию многопотоковой передачи данных Multiple Input — Multiple Output 4х4 (MIMO), способной нарастить скорость передачи данных в той же полосе частот. Благодаря ее внедрению пиковая скорость мобильного интернета на смартфонах и планшетах абонентов может увеличиваться на 30%.

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении
Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении Цифровизация

«Развитие инфраструктуры связи в небольших населенных пунктах является важным элементом нашей стратегии по цифровизации региона и повышению качества жизни населения. Улучшение покрытия в таких локациях способствует развитию местного туризма, поддержке малого бизнеса и созданию комфортной среды для проживания, что в долгосрочной перспективе стимулирует экономический рост области», — отметил Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

В 2026 г. специалисты провели свыше 50 технических работ по строительству и модернизации сети в Заполярье. Помимо Печенгского района улучшено покрытие и скорость мобильного интернета в населённых пунктах Ковдорского, Кольского, Ловоозерского, Терского и Кандалакшского.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Сделавший ставку на ИТ-направление российский логистический оператор решил зарабатывать продажей сладостей на Ozon

Греф не позвонит. Россиян совсем скоро избавят от звонков Сбербанка и «Т-Банка» – они до сих пор не маркируют свои вызовы

В бывшем стриминговом сервисе Сбербанка проходят увольнения. Под ударом технологический блок

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM 2026

Минфин готовит удар по зарубежным интернет-заказам для «обеления» российской экономики - НДС 22% и новый сбор

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще