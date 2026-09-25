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«Россети Московский регион» провели более 40 встреч с операторами связи по легализации ВОЛС

«Россети Московский регион» с начала 2026 г. провели более 40 встреч с операторами связи для легализации размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП) Москвы и Московской области. Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион».

В ходе встреч до операторов доводится информация о единых для всех условиях договора на размещение ВОЛС и тарифах на пользование энергетической инфраструктурой компании. Напомним, в ноябре 2025 г. тарифы были снижены почти в два раза, что сделало размещение ВОЛС доступнее. Энергетики также разъясняют правовые аспекты использования энергообъектов, порядок заключения и исполнения договоров, требования к маркировке сетей связи и соблюдению правил по электробезопасности.

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Результатом прямого диалога с операторами стало, в том числе, заключение мировых соглашений и договоров на размещение ВОЛС. Легальная работа позволяет операторам сократить расходы на строительство собственной инфраструктуры и повысить надежность услуг.

Тем временем, операторы, которые продолжают действовать нелегально, рискуют столкнуться с демонтажом подвесов, а также с принудительным взысканием долгов за самовольную эксплуатацию инфраструктуры и оплатой судебных издержек.

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