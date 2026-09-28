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Летом 2026 г. мошенники в Марий Эл чаще использовали рекламные обзвоны для обмана граждан

МТС с помощью ИИ-решения «Защитник» проанализировала мошеннические звонки жителям Марий Эл с июня по август 2026 г. По данным экспертов, за лето в регионе сервис заблокировал более 1,5 млн таких звонков. Чаще всего злоумышленники звони под прикрытием рекламных обзвонов – на такие сценарии пришлось 10% от всех выявленных мошеннических звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На схему звонков от лица госорганов пришлось почти 9,5% всех мошеннических вызовов. По данным «Защитника», мошенники также активно совершали звонки от лица работников почты, маркетплейсов, службы доставки (9%), социальных организаций, фондов (8%), а также предлагали заработать на инвестициях (7%).

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В июне 2026 г. мошенники докучали йошкаролинцев меньше всего, а вот в августе 2026 г. злоумышленники активизировались. Почти половина всех нежелательных звонков (45%) пришлась именно на этот месяц.

«Август становится пиковым месяцем для телефонных аферистов, которые маскируются под сотрудников банков или служб доставки. Они пользуются тем временем, когда родители заняты сбором детей в школу и часто отвечают на незнакомые номера. В этот период особенно важно не терять бдительность и использовать сервисы защиты. К примеру, у нас ИИ-алгоритмы способны распознать угрозу уже в течение первой минуты диалога. К вызову подключается умный ассистент, который при появлении признаков опасности передает абоненту слышимый только ему сигнал, спасая его таким образом от преступника», — сказал директор МТС в Марий Эл Дмитрий Бобиков.

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