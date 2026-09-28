«МегаФон» подключил к сети еще девять якутских сел

Быстрый мобильный интернет и голосовую связь «МегаФона» получили жители еще девяти малых населенных пунктов Якутии. Оператор расширил свою сеть в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», действующего в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Связь «МегаФона» стала доступна в четырех селах Усть-Алданского района: Сасылыкане, Элясине, Дыгдале и Тит-Ары. Также подключаться к сети оператора могут жители Улахан-Кюеля Чурапчинского района, Мархи Олекминского района, Бестяха Жиганского района, Сайды Томпонского района и Кальвицы Кобяйского района. Все села относятся к категории малочисленных, в каждом из них проживают менее 300 человек.

Технические специалисты компании провели работы по обеспечению в селах оптимальной скорости интернета, равномерного покрытия и стабильного уровня сигнала. Это открыло жителям доступ к современным цифровым сервисам на сети «МегаФона». При этом пользователи могут оперативно обратиться за помощью, вызвать экстренные службы или получить онлайн‑консультацию врача.

«Якутия — особенная территория. В нашем регионе располагается большое количество удаленных и труднодоступных малочисленных поселений, жители которых нуждаются в качественной и стабильной сотовой связи, даже больше, чем абоненты в более крупных селах и городах. Мы последовательно расширяем телеком-покрытие — как за счет системного и непрерывного строительства собственной инфраструктуры, так и благодаря сотрудничеству с другими операторами связи. В этом году благодаря совместным проектам наша сеть стала доступна еще для 1,3 тысячи человек», — сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).