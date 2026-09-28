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МТС обновила сеть в Георгиевске и близлежащих населенных пунктах

МТС провела масштабную модернизацию сети и установила дополнительные базовые станции в Георгиевске и окрестных населенных пунктах – Незлобной, Краснокумском, Подгорной и Александрийской. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС провели перераспределение частот 3G в пользу 4G, а также установили дополнительные комплекты оборудования для работы LTE на 13 объектах связи в Георгиевске и соседних селах и станицах. Это позволило увеличить емкость сети мобильного интернета в среднем на четверть.

Основная часть работ проведена в центральной части Георгиевска: возле автовокзала, дворца культуры, в районе главного въезда в город и крепостной стены. Особенно важны улучшения сети в таких точках притяжения, как георгиевский рынок и популярный крупный оптово-розничный супермаркет, где все время отмечается большое количество абонентов и повышенная нагрузка на сеть.

«Сейчас наши инженеры создали запас прочности сети в Георгиевске, что позволит городу расти и внедрять умные цифровые сервисы: видеонаблюдение, умные устройства. Горожане же смогут пользоваться популярными цифровыми сервисами в любой точке Георгиевска. Также работы на сети мы провели в населенных пунктах, которые окружают город и уже почти стали с ним единым целым», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

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