САТЕЛ передал телекоммуникационное оборудование в музей связи имени А.С. Попова

В рамках партнерских отношений с Музеем связи имени А.С. Попова компания САТЕЛ, российский разработчик аппаратных и программных решений, передала в коллекцию музея телекоммуникационное оборудование: серверы, переговорные устройства различных модификаций, диспетчерские пульты. Подобные системы позволяют решать задачи самого разного уровня сложности — от построения локальной диспетчерской связи до крупных корпоративных сетей. Новое оборудование дополнит историческое собрание музея, став логичным продолжением демонстрации развития технологий связи. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

«Мы на рынке уже более 30 лет, и особое место в нашей истории занимает сфера связи. Свыше 20 лет мы развиваем собственные решения и производим оборудование для построения телекоммуникационных сетей. Поэтому мы рады, что в рамках наших дружеских взаимоотношений имеем возможность пополнить коллекции музея новыми экспонатами. Надеемся, что переданные образцы помогут в образовательных и исследовательских задачах музея, а также послужат для посетителей наглядным примером перехода от классических аппаратов связи к современным унифицированным решениям», — сказала Мария Мелконян, директор по маркетингу компании САТЕЛ.

«Центральный музей связи имени А.С. Попова благодарен компании САТЕЛ за переданный нам комплект телекоммуникационного оборудования из разработок недавнего времени. Они пополнят коллекцию фондов музея, увековечивая и иллюстрируя этапы развития отечественных систем и разработок в области телекоммуникаций, как важной технологической сферы для обеспечения коммуникации и, как следствие, суверенитета нашей экономики. Предметы поступят на хранение в музейную коллекцию и появятся в дальнейшем на наших выставках, посвященных развитию цифровых и коммуникационных технологий», — отметил Арсений Золотников, хранитель Аппаратурных фондов центрального музея связи имени А.С. Попова.

В каждой эпохе развития телекоммуникационных технологий есть свои знаковые решения, определяющие вектор отрасли и формирующие стандарты качества. Музей связи имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге хранит историю этих эпох, а благодаря партнерству с ИТ-компаниями его коллекция пополняется современными экспонатами, которые становятся наглядными свидетельствами технологического прогресса в области связи.

Центральный музей связи имени А. С. Попова — один из старейших научно-технических музеев России, основанный в 1872 г. В коллекциях представлены экспонаты, посвященные разным видам связи (почтовая, телеграфная, телефонная, радио, космическая), технологии нашего времени и разработки будущего. Помимо оборудования разных эпох в коллекцию входит Государственная коллекция знаков почтовой оплаты, притягивающая коллекционеров со всей страны и за ее границами.