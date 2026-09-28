Цифровые возможности для всех: «МегаФон» расширил зону уверенного покрытия в Хакасии

Более 15 тыс. жителей получили надежное покрытие сотовой связи и улучшенный прием LTE-сигнала. «МегаФон» модернизировал телекоммуникационную инфраструктуру в пяти населенных пунктах Республики Хакасия: селах Подсинее, Пушное, Малые Арбаты, городе Сорске и в столице региона — Абакане. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В результате обновления базовые станции теперь обслуживают больше абонентов, сохраняя высокую скорость передачи данных. При модернизации инженеры применили низкочастотные диапазоны, оптимальные для сельской местности: радиоволны распространяются на большие расстояния и уверенно проникают в помещения. Это позволяет абонентам пользоваться современными цифровыми сервисами — от портала «Госуслуги» до телемедицины — из любой точки населённого пункта.

В селах Подсинее и Пушное специалисты запустили дополнительные частоты, обеспечившие стабильное покрытие 4G на улицах, в жилых домах, школе, библиотеке и дворце культуры, а также на территории птицефабрики. Это позволило сельчанам мгновенно скачивать файлы, пользоваться стриминговыми платформами, совершать покупки и общаться в мессенджерах. В селе Малые Арбаты благодаря внедрению технологии VoLTE жители получили возможность одновременно разговаривать и пользоваться интернетом — например, делиться геолокацией или искать информацию во время звонка. По замерам инженеров, скорость передачи данных в этих населённых пунктах достигает 100 Мбит/с.

В городе Сорске модернизировали сразу два объекта связи. Один из них расположен в социально значимом микрорайоне с домом культуры «Металлург», детской поликлиникой, городской больницей и школой. Второй объект охватывает центральные улицы: Кирова, Гагарина и 50 лет Октября. Теперь жители могут дистанционно решать организационные вопросы: прикрепляться к поликлинике, школе или детскому саду.

В столице республики — городе Абакане «МегаФон» улучшил покрытие 4G в новом микрорайоне «Арбан». Ранее связь здесь обеспечивалась с соседних базовых станций, и качество сигнала было нестабильным. Специалисты оператора установили LTE-оборудование с учётом этажности зданий и планировки территории. Это позволило обеспечить равномерное покрытие как на открытых пространствах, так и на всех этажах жилых домов.

Для любителей загородного отдыха оператор также обновил оборудование в дачном районе «Самохвал». Благодаря новым технологиям интернет теперь стабильно работает даже внутри домиков и вдали от вышек. При этом скорость остается высокой, даже если все абоненты подключаются к сети одновременно. Теперь дачники могут общаться с друзьями и управлять умными устройствами на участке.

«Модернизация инфраструктуры в Хакасии — это не просто техническое обновление, а реальный шаг к повышению качества жизни людей. Мы стремимся к тому, чтобы стабильный интернет и качественная связь были доступны каждому жителю, будь то в центре Абакана или в отдалённом селе. Это создаёт равные возможности для работы, обучения, доступа к государственным услугам и просто комфортного общения, делая цифровую среду открытой для всех», — сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.