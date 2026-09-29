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Искусственный интеллект помог слабослышащим тюменцам в общении с близкими

МТС сообщает, что за первые полгода работы «Секретарь для глухих и слабослышащих» помог провести около 500 тыс. разговоров по телефону. К бесплатному сервису, позволяющему людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, абоненты прибегали в разных жизненных ситуациях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис «Секретарь для глухих» предоставляется бесплатно всем абонентам МТС. Решение в режиме реального времени с помощью ИИ преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи, что позволяет людям общаться без лишних барьеров. Пользователи отмечали, что чаще всего «Секретарь» помогал в общении с близкими, представителями банков и служб доставки.

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Среднестатистический пользователь сервиса – мужчина 35-44 лет, проживающий в крупном областном центре. Чаще всего «Секретаря для глухих и слабослышащих» используют в Москве и Московской области, на которые приходится 19% от всех звонков. На втором месте – Екатеринбург (9%), на третьем – Краснодар (7%).

«Международный день глухих, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября, очередной раз напоминает нам о важности создания инклюзивной цифровой среды. С появлением сервиса для общения слабослышащих людей получение медицинских, образовательных услуг или ведение бизнеса для всех людей стало одинаково доступным. Можно без посторонней помощи вызвать врача, устроиться на работу или решить вопросы в сфере ЖКХ. Помогая преодолеть коммуникационный барьер, мы повышаем качество жизни людей и возвращаем людям возможность быть услышанными в любой жизненной ситуации», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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