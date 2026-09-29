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МТС прокачала связь на участке трассы «Сибирь» от Заларей до Зимы

МТС запустила LTE на участке федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» между поселком Залари и городом Зима. Новое телеком-оборудование было выведено в эфир в районе Заларинской развязки и обеспечило бесшовным покрытием LTE отрезок трассы протяженностью более 60 километров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проведенные МТС работы позволили обеспечить качественной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом один из самых загруженных участков трассы, где ежедневно проезжает более 10 тыс. автомобилей. Непрерывная связь позволит водителям пользоваться онлайн-навигацией, цифровыми государственными сервисами, банковскими приложениями, а при необходимости оперативно связаться с экстренными службами.

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Участок трассы от Заларей до Зимы является частью важнейшего транспортного коридора, соединяющего Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Иркутск. На него приходится большой объем грузоперевозок и транзитного транспорта, а также ежедневные маршруты жителей Заларинского и Зиминского районов. К трассе в этой локации примыкают ключевые региональные дороги, по которым идет подвоз грузов и поездки жителей из отдаленных таежных и сельскохозяйственных поселков.

«Федеральная трасса "Сибирь" имеет ключевое значение для транспортной и экономической системы всего региона. Связь в пути – это безопасность дорожного движения, работа экстренных служб и контроль логистики. Устойчивое голосовое покрытие и высокие скорости мобильного интернета на этом отрезке автодороги было запущено в рамках нашей программы улучшения качества связи на трассах. Ранее мы обеспечили бесшовное покрытие LTE на Байкальском тракте и на автодороге от Иркутска до Байкальска», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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