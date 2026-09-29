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Новосибирцы попали в топ‑3 жертв телефонных мошенников

МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам из Новосибирской области за летний сезон 2026 г. Регион стал одним из лидеров по количеству подобных вызовов. За это время «Защитник» от МТС выявил и заблокировал более 23 млн звонков злоумышленников — это на 12% меньше, чем летом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов МТС, чаще всего аферисты притворялись представителями рекламных услуг (14%), операторов связи (11%) и коммунальных служб (10%). Мошенники также активно совершали звонки от имени пенсионных и социальных служб (8%), почтовых служб и маркетплейсов (7%) и юристов (7%).

В июне 2026 г. аферисты звонили в 2,5 реже, чем в июле 2026 г., и в три раза реже, чем в августе 2026 г. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

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Новосибирская область оказалась на третьем месте по количеству мошеннических звонков летом 2026 г. Регион обогнали Санкт-Петербург и Краснодар.

«Мошенники изобретают новые схемы обмана буквально каждый день. При этом под удар злоумышленников попадает не только взрослое трудоспособное население, но и дети, и пожилые люди. В первую очередь важно самим быть на чеку и обучать цифровой грамоте детей и взрослых родственников. Правила интернет-безопасности следуют повторять регулярно. Рекомендую применять также защитные механизмы сотовых операторов. В частности, технология «Безопасный звонок» в режиме реального времени оценивает разговор и при угрозе мошенничества тут же оповещает абонента голосом, а в детских тарифах по умолчанию включены блокировка нежелательных и мошеннических звонков и фильтрация опасного контента», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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