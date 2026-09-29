Запуск 5G-сетей увеличит спрос телеком-отрасли на ИБ на 30-40% в 2027 году

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в конце августа 2026 г. разрешила российским операторам разворачивать 5G-сети. По оценке экспертов «Кросстеха», это спровоцирует рост спроса на услуги и продукты ИБ в телеком-отрасли на 30-40% в 2027 г. из-за необходимости обеспечения безопасности новой сети. Об этом CNews сообщили представители «Кросстеха».

По оценкам экспертов, на телеком-компании сегодня приходится 12-15% спроса на ИБ-услуги и продукты. Развертывание 5G-сетей, особенно новых на отечественных базовых станциях, требует параллельного развития ИБ-инфраструктуры, так как система безопасности, развернутая для 4G сетей не может полностью закрыть новые потребности.

Основные направления, по которым телеком-компании будут инвестировать в информационную безопасность, связаны с инструментами обеспечения сетевой безопасности (NGFW, IDS/IPS, WAF и т.д.), анти-DDoS системы, управление доступом и ключами (IAM/PAM, PKI и т.д.), безопасность API и систем виртуализации, шифрование данных, защита конечных точек. До 80% возросшего спроса придется именно на проекты, связанные с этими направлениями и решениями.

Специалисты «Кросстеха» подчеркивают, что параллельно игрокам телеком-рынка понадобится широкий спектр услуг по информационной безопасности для успешного внедрения не только ИБ-продуктов, но и базовой инфраструктуры для 5G-сетей. В первую очередь, это проектирование систем кибербезопасности, аудиты и анализ защищенности. Эксперты указывают, что наиболее эффективный подход - совмещение проектов по развитию телеком, ИТ и ИБ инфраструктуры сетей нового поколения.

При этом специалисты «Кросстеха» считают, что проекты по развитию ИБ-инфраструктуры 5G-сетей будут запускаться постепенно в течение ближайших пяти-шести лет, поэтому резкого скачка ждать не стоит. Во многом они зависят от скорости развития самих сетей, возможностей российских производителей базовых станций обеспечить спрос телеком-отрасли, а также от расчета заказчиков на использование иностранного оборудования.

«Запуск 5G-сетей – это большой прорыв для российского телекома, однако запуск будет постепенным, а не лавинообразным, так как компаниями предстоит решить множество вопросов, связанных в первую очередь с самой инфраструктурой 5G. ИБ-проекты будут развиваться не с нуля, компании будут стараться модернизировать уже существующую под 4G инфраструктуру, а стоимость же проектов будет значительно варьироваться в зависимости от сроков реализации. Надо не забывать, что часть телеком-компаний имеют в своих экосистемах “карманных” ИБ-вендоров и интеграторов, что также будет значительно влиять на стоимость проектов. Мы оцениваем вилку стоимости проекта по развитию комплексной ИБ-системы 5G-сети в крупном городе от нескольких сотен миллионов до 1-2 млрд руб.», – сказал Ильдар Галиев, руководитель направления «Развитие услуг» «Кросстеха».