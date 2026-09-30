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«МегаФон» улучшил связь на скоростной трассе «Кола»

«МегаФон» расширил сеть и запустил дополнительную инфраструктуру вдоль самой северной в мире скоростной автотрассы Р-21 «Кола» на территории Мурманской области. В результате проведенных работ улучшено покрытие популярного направления, по которому передвигаются туристы, чтобы увидеть северное сияние, посмотреть водопады и пообщаться с хаски. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Автотрасса «Кола» является самой северной федеральной дорогой в России и представляет собой транспортный коридор, связывающий Мурманскую область, Карелию и Ленинградскую область с Норвегией. По этому пути ежемесячно ездят несколько десятков тысяч москвичей, петербуржцев, мурманчан, петрозаводчан и новгородцев.

Сюда приезжают, чтобы сходить к водопаду на реке Лавне в предместьях Междуречья, устроить пикник и собрать ягоды. А самые маленькие путешественники могут посетить в районе Туломы питомник хаски, где зимой можно покататься на упряжках, а летом пройти дог-трекинг.

Технические специалисты компании установили новое оборудование на объектах связи вдоль транспортной магистрали, расширили частотный спектр LTE, что позволило увеличить скорости передачи данных и емкостные характеристики базовых станций. Новая инфраструктура позволит жителям из Междуречья, Туломы и Светлого общаться с родными, подавать заявки через портал «Госуслуги», а путешественникам — пользоваться онлайн-картами и бесконтактно оплачивать топливо через приложения.

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«МегаФон обладает серьезным практическим опытом в создании телекоммуникационной инфраструктуры вдоль ключевых транспортных артерий страны. Опираясь на экспертизу масштабных проектов — таких как обеспечение полного LTE-покрытия на магистралях М-11 «Нева» и М-12 «Восток», — оператор активно развивает сеть и в Заполярье. Модернизация инфраструктуры на федеральной трассе Р-21 «Кола» в границах Мурманской области позволила ликвидировать «серые зоны» и гарантировать водителям и пассажирам стабильный доступ к услугам 4G. Высокоскоростной мобильный интернет на северной магистрали не только повышает комфорт автолюбителей в любое время года, но и обеспечивает надежную связь с экстренными службами в суровых климатических условиях Арктики», – сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

По мурманскому участку в среднем проезжает более 10 тыс. машин в сутки, почти половину трафика составляют фуры, которые перевозят грузы из десятков областей России на север и обратно. По данным аналитиков «МегаФона», обычно летом количество путешественников на трассе Р-21 на 16% превышает весенние показатели и на 27% — зимние. Наибольшее количество поездок фиксируется в июне и июле.

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